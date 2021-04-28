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У метро Харкова копи відкрили полювання на пасажирів без масок (фото)

28 квітня, 15:39

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці проводять рейди у харківському метро – сьогодні вже зловили кілька порушників маскового режиму

У харківському метро перевіряють пасажирів на дотримання протиепідемічних вимог. На тих, хто без масок правоохоронці складають протоколи і накладають штрафи.

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Як повідомили в пресслужбі мерії міста, сьогодні, 28 квітня, представники Держпродспоживслужби в Харківській області та Національної поліції навідалися в метро, зокрема на станцію "Південний вокзал". Там виявили декілька порушників.

Нагадаємо, за неносіння маски на громадян накладається штраф – мінімальний становить 170 грн, а максимальний – 255 грн.

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"Хтось забув маску, хтось не вірить, у когось інша причина. Складаємо постанову про накладання штрафу, надсилаємо її порушнику, і він повинен сплатити задану суму у будь-якому відділені банку чи через. Якщо людина не згодна з постановою, направляємо дані у виконавчу службу", – сказав представник Держпродспоживслужби Сергій Савченко.

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За його словами, випадків, коли громадяни повторно порушували норми, не зафіксовано. Каже, що завдяки постійним перевіркам кількість правопорушень зменшилася. Групи перевіряють не тільки метро, а й заклади торгівлі, салони краси та інші заклади.

"Бувають випадки, що співробітники закладів працюють без рукавичок або носять захисну маску на підборідді. Робимо зауваження у магазинах, де немає позначок стосовно дотримання дистанції 1,5 м чи потрібно їх поновити", – додав Савченко.

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Він зазначив, що минулого тижня було складено 17 протоколів про порушення санітарних норм в місцях загального користування.

Раніше ми повідомляли, що в Луцьку копи зупинили забиту маршрутку.

Також нагадаємо, в Києві копи виганяють "зайвих" пасажирів з маршруток.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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