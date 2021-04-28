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В метро Харькова копы открыли охоту на пассажиров без масок (фото)

28 апреля, 15:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правоохранители проводят рейды в харьковском метро – сегодня уже поймали несколько нарушителей масочного режима

В харьковском метро проверяют пассажиров на соблюдение противоэпидемических требований. На тех, кто без масок стражи порядка составляют протоколы и накладывают штрафы.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сегодня, 28 апреля, представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области и Национальной полиции наведались в метро, в частности на станцию "Южный вокзал". Там обнаружили несколько нарушителей.

Напомним, за неношение маски на граждан налагается штраф – минимальный составляет 170 грн, а максимальный — 255 грн.

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"Кто-то забыл маску, кто-то не верит, у кого другая причина. Составляем постановление о наложении штрафа, отправляем его нарушителю, и он должен уплатить заданную сумму в любом отделении банка. Если человек не согласен с постановлением, направляем данные в исполнительную службу", — сказал представитель Госпродпотребслужбы Сергей Савченко.

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По его словам, случаев, когда граждане повторно нарушали нормы, не зафиксировано. Говорит, что благодаря постоянным проверкам количество правонарушений уменьшилось. Группы проверяют не только метро, но и учреждения торговли, салоны красоты и т.д.

"Бывают случаи, что сотрудники учреждений работают без перчаток или носят защитную маску на подбородке. Делаем замечания в магазинах, где нет отметок о соблюдении дистанции 1,5 м нужно их восстановить", — добавил Савченко.

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Он отметил, что на прошлой неделе было составлено 17 протоколов о нарушении санитарных норм в местах общего пользования.

Ранее мы сообщали, что в Луцке копы остановили забитую маршрутку.

Также напомним, в Киеве копы выгоняют "лишних" пассажиров из маршруток.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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