Відео дня. У Харкові жінка каталася на собачій упряжці

У Харкові жінка каталася на санчатах, котрі тягли собаки. Момент зафіксували біля 128 школи.
Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "ХС Харків".
Деталі інциденту
На відео можна помітити, як жінка катається на санчатах, які тягнуть собаки. Жителька Харкова каталася по тротуару біля школи №128.
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"Ідеальний спосіб пересування в ожеледицю", – написали під роликом.
Реакція Мережі
У Мережі людей порадувала кумедна ситуація:
- "Крутяк. Я думаю, собакам по кайфу"
- "Супер"
- "Екотранспорт"
Під Харковом собаки тягнули лижників і сани
На аеродромі Коротич під Харковом відбувся фестиваль Winter Dog Fest. На вихідних його учасники влаштували перегони їздових собак. Тварини в упряжках тягнули лижників і сани з людьми.
Відвідувачі фесту могли побачити, погладити і сфотографуватися з собаками таких порід, як тибетські мастіфи, аляскинські маламути, хаскі, самоїди, якутські лайки, кавказькі та німецькі вівчарки, ердельтер'єр.
На фестивалі відбулися показові виступи службових порід, відвідувачів пригощали польовою кашею, а дітей-сиріт катали на упряжках з собаками.