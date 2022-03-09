ВСУ разбили российскую базу возле Дергачей

Часть личного состава противника сбежала в лесные массивы

Военные полностью отступили в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

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"Часть личного состава противника сбежала в лесные массивы в направлении Белгорода, просим содействовать местное население, быть осмотрительными и по возможности способствовать поиску", – написал он.

"Укрзализныця" помогает украинцам

"Укрзализниця" запускает сервис по отправлению гуманитарной помощи из западных областей Украины на восток.

Он называется "#железная_помощь", и о его создании сообщил глава правления компании Александр Камышин.

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По словам Камышина, по состоянию на 5 марта было перевезено 573 тонны гуманитарной помощи в пассажирских вагонах и 50 товарных вагонах.

Однако в компании отмечают, что перевозят только гуманитарные грузы и не касаются оружия.

"Сегодня" также писали о правилах перевозки домашних животных в поезде и рассказывали, какие страны сделали для украинцев бесплатный проезд на поезде.

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