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Вибух гранати у Харкові. Підозрюваний напередодні побив і вигнав свою бабусю (відео)

9 червня 2021 21:45

Тетяна Очеретяна , Ірина Антонюк

Місцеві жителі відгукуються погано про чоловіка – кажуть, що він часто випиває і влаштовує конфлікти з молоддю

У Харкові 29-річний чоловік, який підірвав гранату і поранив п'ятьох людей, напередодні побив і вигнав з дому бабусю.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Місцеві жителі розповіли, що затриманий часто випиває і задирається до місцевої молоді. Живе з бабусею Надією, над якою також знущається. Журналісти зустріли її, коли та намагалася потрапити додому.

"Бачите, як вдарив. І під дупу – "Іди на** й звідси". Вибачте, я говорю, як він мені говорив. А то, каже, як у*бу – то ти і ніг не піднімеш. Ну я і пішла", – розповіла жінка.

За замах на вбивство і незаконне зберігання боєприпасів онук Надії може отримати довічне. Зараз слідчі встановлюють, де він взяв гранату.

У якому стані постраждалі

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Лікарі розповіли, що майже в усіх постраждалих незначні поранення, почуваються добре, але ще під наглядом медиків. Найбільше постраждав 18-річний юнак. З нього вилучили не менше 10 осколків гранати.

"Він терміново прооперований. Вилучені всі осколки. На даний час стан пацієнта середньої важкості, стабільний. Прогноз на одужання сприятливий", – зазначив заступник головлікаря Борис Мамаєв.

Сам чоловік, який кидав гранату, від вибуху не постраждав.

Нагадаємо, у момент вибуху поряд знаходилася дитина, яка від переляку побігла у двори.

Також раніше в Києві стався вибуху будинку на вулиці Зоологічній в Шевченківському районі. У результаті постраждав чоловік.

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