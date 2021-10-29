Вибух на АЗС у Харкові: вогонь не можуть загасити другу добу (фото, відео)

Другу добу на Харківщині біля села Рай-Оленівка горить АЗС через вибух. На місці постійно перебувають рятувальники.
Про це повідомили у ДСНС Харківської області.
Подробиці пожежі
Пожежа сталася вчора, 28 жовтня, о 04:31. Відбулася розгерметизація підземної ємності із газом, а потім вибух. Вогонь перенісся на два вантажні автомобілі.
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О 05:48 пожежники локалізували пожежу, але рештки газового конденсату продовжують горіти. На місці чергують п'ять рятувальників. Жертв та постраждалих немає.
Основні причини виникнення пожеж:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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