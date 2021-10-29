Взрыв на АЗС в Харькове: огонь не могут потушить вторые сутки (фото, видео)

Вторые сутки в Харьковской области возле села Рай-Оленовка горит АЗС из-за взрыва. На месте постоянно находятся спасатели.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Подробности пожара
Пожар случился вчера, 28 октября, в 04:31. Произошла разгерметизация подземной емкости с газом, а потом взрыв. Огонь перенесся на два грузовых автомобиля.
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В 05:48 пожарные локализовали пожар, но остатки газового конденсата продолжают гореть. На месте дежурят пять спасателей. Жертв и пострадавших нет.
Основные причины возникновения пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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