Взрыв на АЗС в Харькове: огонь не могут потушить вторые сутки (фото, видео)

На месте спасатели уже локализовали пожар

Огонь еще не потушили / Коллаж "Сегодня"

Вторые сутки в Харьковской области возле села Рай-Оленовка горит АЗС из-за взрыва. На месте постоянно находятся спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

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Подробности пожара

Пожар случился вчера, 28 октября, в 04:31. Произошла разгерметизация подземной емкости с газом, а потом взрыв. Огонь перенесся на два грузовых автомобиля.

В 05:48 пожарные локализовали пожар, но остатки газового конденсата продолжают гореть. На месте дежурят пять спасателей. Жертв и пострадавших нет.

Пожар на заправке. Фото ГСЧС Харьковской области

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Пожар на заправке. Фото ГСЧС Харьковской области

Основные причины возникновения пожаров:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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