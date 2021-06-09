Вибух гранати в Харкові. Кількість постраждалих збільшилася – нові подробиці і відео НП

У Харкові правоохоронці відкрили кримінальні виробництва за фактом вибуху гранати в Основ'янському районі. Внаслідок інциденту до лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили п'ятьох постраждалих, у тому числі двох підлітків 16 і 17 років.
Про це розповіли в пресслужбі ГУНП.
Встановлюються всі обставини події. Фото: ГУНП
Що сталося
Між компанією молоді та 29-річним чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. Внаслідок вибуху гранати постраждали п'ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені в медичні установи Харкова.
Досудове розслідування триває. Фото: ГУНП
Речові докази направлено на експертне дослідження.
Крім того, початок бійки і момент вибуху потрапили на відео.
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Що кажуть в поліції
Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями: "замах на вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей. Фото: ГУНП
Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.
Нагадаємо, у Херсоні людина у чорній масці розкидала гранати.