Забиті пасажирами евакуаційні потяги вибираються з Харкова

З Харкова їдуть евакуаційні потяги та навіть електрички. Рейс виїхав із обстрілюваного окупантами міста затемно, з вимкненим світлом. Пасажирів навіть попросили вимкнути телефони, щоби не виявляти місцезнаходження.
По дорозі довелося зупинитися в полі приблизно на годину, перечекати обстріл.
Люди евакуюються масово і навіть із домашніми тваринами.
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Фото "Сьогодні":
У Мережі опублікували відео з іншого евакуаційного поїзду:
Обстріл Харкова триває
За повідомленнями, вночі ворог знову накрив Харків. Сильні вибухи чули в районі – Салтівки, Холодної Гори, Баварії, Радянської, Основи, Люботина, сел. Жуковського. Збройні сили України у районі Харкова відтісняють російські війська до кордону та знищують їх танки.