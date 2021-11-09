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Зима близько. У Харкові сьогодні обіцяють перший сніг

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 листопада, 13:10
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У Харкові 9 листопада буде по-справжньому зимова погода – прогноз синоптиків
У Харкові скоро випаде перший сніг
У Харкові скоро випаде перший сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові сьогодні, 9 листопада, синоптики прогнозують перший сніг. Але протримається він недовго – на вулиці буде до 8 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, у вівторок мокрий сніг буде у всій області. Також, за словами метеорологів, вдень температура підніметься до 6–8 градусів тепла, а вночі опуститься 3-5 градусів вище нуля. На вулиці буде хмарно, вітер північно-західний, до 12 метрів за секунду.

Якою буде погода у Харкові 9 листопада. Карта Укргідрометцентру

Зазначимо, що минулого року перший сніг у Харкові випав трохи згодом – 15 листопада.

Україні час готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів і ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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