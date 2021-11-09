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Зима близко. В Харькове сегодня обещают первый снег

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
9 ноября, 13:10
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В Харькове 9 ноября будет по-настоящему зимняя погода – прогноз синоптиков
В Харькове скоро выпадет первый снег
В Харькове скоро выпадет первый снег / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове сегодня, 9 ноября, синоптики прогнозируют первый снег. Но продержится он недолго – на улице будет до 8 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, во вторник мокрый снег будет во всей области. Также, по словам метеорологов, днем температура поднимется до 6–8 градусов тепла, а ночью опустится 3-5 градусов выше нуля. На улице будет облачно, ветер северо-западный до 12 метров в секунду.

Какая будет погода в Харькове 9 ноября. Карта Укргидрометцентра

Отметим, что в прошлом году первый снег в Харькове выпал немного позже – 15 ноября.

Украине пора готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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