Зірка Пепа та своя "ВІА Гра": як харківський фермер збирає по 4 млн переглядів на YouTube

Кумедні ролики фермера про його життя в селі набирають дедалі більше переглядів

На каналі фермера-блогера близько 300 тисяч підписників

Ветеринар та фермер Андрій Новіков із села Морозівка, що у Харківській області, зробив своїх свійських тварин справжніми зірками соцмереж. Його поросята, кролі та качки збирають мільйони переглядів у YouTube.

Кореспондентка "Сьогодні" Анна Бровко поїхала в гості до відомого блогера, щоб запитати, на чому той більше заробляє: на фермерстві чи на переглядах.

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Кожна льоха в його сараї — зірка й має свій фан-клуб.

"Є руденька — Джесіка. І ось чорненька он там — Глорія. Це ніби звичайні свині, але незвичайно, що є чорна, руда та біла. Деякі кажуть "ВІА Гра", – розповідає фермер та ветеринар за фахом Андрій Новіков.

Він щодня розказує своїм глядачам про життя у селі.

Секрет успіху роликів

Зворушливі й кумедні ролики збирають по 4 мільйони переглядів. Андрій зізнається, коли взявся до блогерства 4 роки тому, то такої зацікавленості аудиторії годі було й уявити. Нині має майже 300 тисяч підписників. Він поділився своєю формулою успіху.

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"Основна моя фішка – це не з моїх слів, зі слів глядачів – те, що я дуже харизматичний. Я ніколи не думав, що вони мені так писатимуть", – сказав Андрій Новіков.

Свої хітові відео та прямі ефіри знімає телефоном. І добряче на цьому заробляє.

"Дохід дуже добрий. Менше 1000 доларів на місяць не було дуже давно. Буває набагато більше", – сказав фермер-блогер.

Основна робота харківського фермера

Основна робота Андрія поза відео у YouTube — продаж підсвинків, кроликів, каченят та курчат. Пологи також приймає сам.

Фермер розповів про квочку, яку звуть Рецедивістка.

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"Так у нее кличка Рецедивистка. Она сидела 10 раз, понимаете?", – говорить Андрій.

Головна зірка відео

А от головна примадонна двору — в'єтнамська свинка Пепа.

"А ось наша принцеса. Пепа, підеш гуляти? У неї багато було прізвиськ. Ми її горіхами відгодовували — вона була Горіхова Королева. Тепер вона Жриця, бо їсть безперестанку. Скоро лусне", – розповідає фермер-блогер.

Пепі можна все. Навіть самостійно гуляти на вулиці. Своєю чарівністю вона заслужила любов коментаторів, а разом із цим – щасливе довге життя. А не таке, яке зазвичай мають свині в українському селі.

Андрій розповідає, що більшість його глядачів мріють коли-небудь перебратися за місто і завести худобу. Його ж мрія — вже здійснилась.

Харківський кіт Степан став зіркою ТikTok

Навіть якщо у вас немає додатку TikTok, ви бачили цього кота. Тому що ролики з ним давно вийшли за межі однієї соцмережі – їх постять в Instagram, Youtube, а тепер і сюжет про тварину зняли.

Цього кота звуть Стьопа і він живе в Харкові.

Як Стьопа став знаменитим

Кіт Степан байдуже сидить поруч із ароматною піцою. Це відео набрало майже 5 млн переглядів у TikTok, а вп'ятеро більше зібрали інші відео, де він, наприклад, сидить нібито на вечірці і сумує під трек Дорна.

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