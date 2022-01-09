Звезда Пепа и своя "ВИА Гра": как харьковский фермер собирает по 4 млн просмотров на YouTube

Забавные ролики фермера о его жизни в селе набирают все больше просмотров

На канале фермера-блогера около 300 тысяч подписчиков

Ветеринар и фермер Андрей Новиков из села Морозовка в Харьковской области, сделал своих домашних животных настоящими звездами соцсетей. Его поросята, кролики и утки собирают миллионы просмотров в YouTube.

Корреспондентка "Сегодня" Анна Бровко поехала в гости к известному блогеру, чтобы спросить, на чем он больше зарабатывает: на фермерстве или на просмотрах.

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Каждая свинья в его сарае — звезда и имеет свой фан-клуб.

"Есть рыженькая – Джессика. И вот черненькая вон там – Глория. Это вроде бы обычные свиньи, но необычно, что есть черная, рыжая и белая. Некоторые говорят "ВИА Гра", – рассказывает фермер и ветеринар по специальности Андрей Новиков.

Он каждый день рассказывает своим зрителям о жизни в селе.

Секрет успеха роликов

Трогательные и смешные ролики собирают по 4 миллиона просмотров. Андрей признается, когда приступил к блогерству 4 года назад, то такой заинтересованности аудитории не было. В настоящее время на канале почти 300 тысяч подписчиков. Он поделился своей формулой успеха.

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"Основная моя фишка – это не из моих слов, со слов зрителей – то, что я очень харизматичный. Я никогда не думал, что они мне так будут писать", – сказал Андрей Новиков.

Свои хитовые видео и прямые эфиры снимает на телефон. И хорошо на этом зарабатывает.

"Доход очень хороший. Меньше 1000 долларов в месяц не было очень давно. Бывает гораздо больше", – сказал фермер-блогер.

Основная работа харьковского фермера

Основная работа Андрея вне видео в YouTube – продажа подсвинков, кроликов, утят и цыплят. Роды тоже принимает сам.

Фермер рассказал о наседке, которую зовут Рецедивистка.

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"Да у нее кличка Рецедивистка. Она сидела 10 раз, понимаете?", – говорит Андрей.

Главная звезда видео

А вот главная примадонна двора — вьетнамская свинка Пепа.

"А вот наша принцесса. Пепа, пойдешь гулять? У нее много было прозвищ. Мы ее орехами откармливали – она была Ореховая Королева. Теперь она Жрица, потому что ест без перерыва. Скоро лопнет", – рассказывает фермер-блогер.

Пепе можно все. Даже самостоятельно гулять по улице. Своим очарованием она заслужила любовь комментаторов, а вместе с этим – счастливую долгую жизнь. А не такую, как обычно имеют свиньи в украинском селе.

Андрей рассказывает, что большинство его зрителей мечтают когда-нибудь перебраться за город и завести скот. Его же мечта уже исполнилась.

Харьковский кот Степан стал звездой ТikTok

Даже если у вас нет приложения TikTok, вы видели этого кота. Потому что ролики с ним давно вышли за пределы одной соцсети – их постятся в Instagram, Youtube, а теперь и сюжет о животном сняли.

Этого кота зовут Степа, и он живет в Харькове.

Как Степа стал знаменитым

Кот Степан безразлично сидит рядом с ароматной пиццей. Это видео набрало почти 5 млн просмотров в TikTok, а в пять раз больше собрали другие видео, где он, например, сидит якобы на вечеринке и скучает под трек Дорна.

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