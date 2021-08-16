Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Криму

61 рік колонії суворого режиму на чотирьох. У Росії незаконно засудили фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
16 серпня, 12:13
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український омбудсмен Людмила Денисова засудила дії країни-окупанта, а також закликала міжнародне співтовариство до тиску на Росію у цій справі
Зліва направо - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантемиров, Ленур Халілов, Руслан Месутов. Фото: denisovaombudsman
Зліва направо - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантемиров, Ленур Халілов, Руслан Месутов. Фото: denisovaombudsman

Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону виніс незаконний вирок стосовно учасників так званої "алуштинської групи" за сфабрикованлю кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір". Їм дали 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох.

Реклама

Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов – 18 років, Руслан Месутов — 18 років, Руслан Нагаєв — 13 років, Ельдар Кантеміров — 12 років", – написала омбудсмен.

Також, відповідно до судової ухвали, всі вони впродовж перших двох років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання Ленур Халілов та Руслан Месутов будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом півтора року, а Руслан Нагаєв та Ельдар Кантеміров – впродовж року.

Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж двох років.

Реклама

"Засуджую ухвалене Південним окружним військовим судом незаконне рішення стосовно наших співгромадян. Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини", – додала Денисова.

Також омбудсмен закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.

Читайте також:

МЗС України обіцяє боротися за звільнення кримських татар по "справі Хізб ут-Тахрір"

Кримські "справи Хізб ут-Тахрір"

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих "терористичними".

Реклама

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.

Інші новини по темі:

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Дашборд
У тренді
Тести
Показати більше
Історії про спорт
Більше історій
психологія азарту
Більше порад
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Пряма трансляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-2019 в Україні
417 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Як вентиляція повітря будинку захистить від COVID-19
Спитай у лікаря
Петраков - тренер збірної. Ваша думка?
Новий тренер збірної
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Визит Зеленського до Байдена у Вашінгтон
Докладніше
Курс валют
Курс доллару сьогодні
Дізнатися
Оксамитовий сезон
Де тепло на морі восени
Дізнатися
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Наталі Портман для Vogue China
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Де Україна? Дізнайся!
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Гороскоп на серпень
Для всіх знаків зодіаку
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Україна
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти