61 рік колонії суворого режиму на чотирьох. У Росії незаконно засудили фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір"

Український омбудсмен Людмила Денисова засудила дії країни-окупанта, а також закликала міжнародне співтовариство до тиску на Росію у цій справі

Зліва направо - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантемиров, Ленур Халілов, Руслан Месутов. Фото: denisovaombudsman

Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону виніс незаконний вирок стосовно учасників так званої "алуштинської групи" за сфабрикованлю кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір". Їм дали 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох.

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Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов – 18 років, Руслан Месутов — 18 років, Руслан Нагаєв — 13 років, Ельдар Кантеміров — 12 років", – написала омбудсмен.

Також, відповідно до судової ухвали, всі вони впродовж перших двох років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання Ленур Халілов та Руслан Месутов будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом півтора року, а Руслан Нагаєв та Ельдар Кантеміров – впродовж року.

Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж двох років.

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"Засуджую ухвалене Південним окружним військовим судом незаконне рішення стосовно наших співгромадян. Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини", – додала Денисова.

Також омбудсмен закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.

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Кримські "справи Хізб ут-Тахрір"

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих "терористичними".

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Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.

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в російському Ростові-на-Дону по "справі Хізб ут-Тахрір". Також нагадаємо, на Керченському мосту утримували близько 200 кримських татар. Вони намагалися проїхати у Ростов-на-Дону, щоб висловити солідарність з сім'ями політичних в'язнів.

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