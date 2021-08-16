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61 год колонии строгого режима на четверых. В России незаконно осудили фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
16 августа, 12:13
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова осудила действия страны-оккупанта, а также призвала международное сообщество к давлению на Россию по этому делу
Слева направо - Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, Ленур Халилов, Руслан Месутов. Фото: denisovaombudsman
Слева направо - Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, Ленур Халилов, Руслан Месутов. Фото: denisovaombudsman

Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону вынес незаконный приговор в отношении участников так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир". Им дали 61 год колонии строгого режима на четверых.

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Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши граждане получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Ленур Халилов – 18 лет, Руслан Месутов – 18 лет, Руслан Нагаев – 13 лет, Эльдар Кантемиров – 12 лет", – написала омбудсмен.

Также, согласно судебному решению, все они в течение года после того, как закончится срок отбывания наказания будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места жительства. Эльдар Кантемиров первые два года будет находиться в тюрьме.

Предварительное следствие и суды над крымскими татарами, которые были задержаны 10 июня 2019, продолжались в течение двух лет.

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"Осуждаю принятое Южным окружным военным судом незаконное решение относительно наших сограждан. Осуществляя судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека", – добавила Денисова.

Также омбудсмен призывала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на родину.

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Крымские "дела Хизб ут-Тахрир"

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

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Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.

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