Автосервіс у Криму відмовився лагодити військову техніку Росії

В окупованому Росією Криму зазнають переслідувань жителі півострова, які не хочуть допомагати армії міжнародного військового злочинця Володимира Путіна. Проросійська влада вирішила демонтувати автосервіс, співробітники якого відмовилися обслуговувати військову техніку РФ.
Ролик про те, як їм у селищі Видне Красногвардійського району відмовили міняти колесо на машині з літерою "Z" на бортах розмістили окупанти у Ютубі.
Що відомо
Після публікації ролика на автосервіс раптово нагрянула перевірка. Вона очікувано видала висновок, що автосервіс збудований незаконно і має бути демонтований протягом найближчих двох тижнів.
Підконтрольний Кремлю глава російського парламенту Криму Володимир Константинов прямо заявив, що рішення має ідеологічну основу і має стати "уроком патріотизму".
"Користується благами громадянина великої держави – нехай живе у відповідності до закону. Владу нашу він може не любити – силуваним конем не поїдеш. А от поважати її доведеться. Поперек Росії краще нехай більше не стає. І іншим подібним не раджу", – Заявив Константинов.
Він також порадив власнику сервісу виїхати на підконтрольну Києву територію.
На самому будинку вночі з'явилися ті ганебні літери "Z".
Обстановка
- Франція хоче, щоб Україна повернула собі контроль над Кримом у рамках воєнної перемоги над Росією. А після закінчення війни будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки України та відносин між Україною та НАТО.
- У захопленому Криму запровадили низку обмежень через вторгнення Росії до інших частин України.
- Наприкінці травня стало відомо, що російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат в Україні. Тому в окупованому Криму припинили приймати до цивільних лікарень, щоб звільнити місця для поранених військових. Також збирають донорську кров.