Друзі Путіна і посади "за сватанням". Хто і як "поділив" Крим після окупації – розслідування

Після окупації Криму друзі президента РФ Володимира Путіна і місцеві "чиновники" поділили між собою півострів. Ці люди заволоділи кримськими активами, посадили в крісла чиновників своїх людей і продовжують примножувати свої статки.

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Про це повідомляє "Нова газета".

Дача Ковальчука

На узбережжі біля урочищ Батіліман і Аязьма, недалеко від селища Ласпі, будується так звана "дача Ковальчука". Мова йде про друга Путіна і основного бенефіціара банку "Росія" Юрія Ковальчука.

До 2007 року там був пансіонат "Мис Айя", після 2014 року новим власником стало пітерське ТОВ "Берег".

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Земля під садибою в Батілімані, 3,8 гектара біля моря, дісталася компанії "Берег" за низькою ціною – її орендують в "уряду" Севастополя за 105 тисяч рублів на місяць.

ТОВ "Південний проєкт" (дочірнє підприємство банку "Росія") купило знамениті винзаводи "Массандра" і "Новий світ. За даними ЗМІ, структури Ковальчука де-факто контролюють відомий севастопольський винзавод "Інкерман".

Також структури Ковальчука займаються медстрахуванням у Криму. Найбільша страхова компанія на півострові "Криммедстрах" контролюється двома "дочками" банку "Росія" – ТОВ "СКМ Холдинг" і ТОВ "Гарант-Сервіс".

Дача Ротенберга

Ще один друг Путіна, Аркадій Ротенберг, будував міст через Керченську протоку. Його дача зовсім недалеко від "дачі Ковальчука" – на протилежному боці бухти Ласпі, на мисі Сарич. Однак його територія значно більше.

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Пов'язані з Ротенбергом компанії отримали у володіння санаторії "Місхор", "Дюльбер" і "Ай-Петрі". Ще одна оздоровниця, на якій він заробив – дитячий табір "Артек".

Більш того, за даними "Проекту", Ротенберг став фактичним власником компанії "Кримтелеком", пов'язаний і з компанією "Кримтехнологіі", у якій є 87 земельних ділянок і понад 300 окремих будівель і приміщень.

Загальна сума "кримських" держконтрактів, отриманих пов'язаними з Ротенбергом компаніями, становить близько 300 млрд рублів.

"Імперія" Аксьонова

ЗМІ пише, що так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов вибудував у Криму особисту фінансову і управлінську імперію.

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Його батько Валерій Аксьонов – заступник голови комітету Державної ради Криму з будівництва, транспорту і паливно-енергетичного комплексу. Своячка Євгенія Добриня очолює "золотий" комітет Держради із земельних і майнових відносин, а її чоловік Андрій Дедюхін – департамент по рибному господарству республіканського "Мінсільгоспу". Теща Аксьонова Людмила Добриня – член Громадської палати Криму.

Дружина "глави Криму" Олена Аксьонова є співзасновником компаній "Галс" і "Стелс-Південь", які займаються здачею в оренду нерухомості.

Дочка Аксьонова Христина Манусова володіє ТОВ "Парус", яке також займається здачею в оренду нерухомості. Її чоловік Данило Манусов з 2019 року володіє ТОВ "Преміум Трейд", займається торгівлею продуктами харчування і тютюном.

23-річний син Олег Аксьонов з 2018 року є співвласником ТОВ "Моро Маре", якому належить будинок купця Чирахова – одне з найвідоміших історичних будівель Сімферополя.

Володимир Константинов

Спікер "кримського парламенту" Володимир Константинов прийшов до влади людиною вже забезпеченою. У 2013 році його статки оцінювалися в $ 118,4 млн. Він очолював компанії "Консоль" і "Укрросбуд". "Консоль" і сьогодні – "генеральний забудовник Криму".

Згідно з даними "Інтерфакс-Спарк", дочка спікера кримського "парламенту" Катерина Константинова є співвласником семи компаній, пов'язаних з "Консоллю".

Син "спікера" Олег Константинов – директор і співзасновник п'яти компаній, пов'язаних з "Консоллю". Кримський газобетонний завод, яким Константинов-молодший володіє разом з людьми "віце-прем'єра" Криму Євгена Кабанова, приносить гарний прибуток: з 2015 року – 189,6 млн руб.

Сам Володимир Константинов з 2014 по 2019 рік, згідно з офіційними деклараціями, заробив 146,8 млн руб.

Константинов також привів у владу своїх колег по будівельному бізнесу і "Партії регіонів".

Павло Лебедєв

Колишній міністр оборони України Павло Лебедєв виявився у бізнес-співтоваристві Криму задовго до окупації. У 1999-2002 рр. він був фінансовим директором хімічного підприємства "Кримського титану". А до 2012 року став власником Inter Car Group, у яку входила кримська група будівельних компаній "Парангон".

Основні активи Лебедєва – група компаній "Парангон" і компанії, пов'язані з севастопольським готелем "Аквамарин". Також Лебедєв є бенефіціаром агрофірми "Альянс", що займається вирощуванням зернових.

Видання зазначає, що проекти Лебедєва часто викликають невдоволення у севастопольців.

Уперше свій список так званих "господарів Криму" видання "Нова газета" представила ув січні 2018 року, тоді там було 12 прізвищ. Однак, зазначає ЗМІ, коло тих, хто реально претендує на володіння півостровом, звужується.

Нагадаємо, два десятка країн підтримали Україну в ООН і вимагають від Росії повернути Крим.

Також повідомлялося, що чиновника-зрадника, якого затримали біля Криму, будуть судити за держзраду.

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