Друзья Путина и должности "по сватовству". Кто и как "поделил" Крым после оккупации – расследование

После оккупации Крыма друзья президента РФ Владимира Путина и местные "чиновники" поделили между собой полуостров. Эти люди завладели крымскими активами, посадили в кресла чиновников своих людей и продолжают умножать свои состояния.

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Об этом сообщает "Новая газета".

Дача Ковальчука

На побережье возле урочищ Батилиман и Аязьма, недалеко от поселка Ласпи, строится так называемая "дача Ковальчука". Речь идет о друге Путина и основном бенефициаре банка "Россия" Юрие Ковальчуке.

До 2007 года там был пансионат "Мыс Айя", после 2014 года новым собственником стало питерское ООО "Берег".

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Земля под усадьбой в Батилимане, 3,8 гектара у моря, досталась компании "Берег" по бросовой цене — ее арендуют у "!правительства" Севастополя за 105 тысяч рублей в месяц.

ООО "Южный проект" (дочернее предприятие банка "Россия") купило знаменитые винзаводы "Массандра" и "Новый свет. По данным СМИ, структуры Ковальчука де-факто контролируют известный севастопольский винзавод "Инкерман".

Также структуры Ковальчука занимаются медстрахованием в Крыму. Крупнейшая страховая компания на полуострове "Крыммедстрах" контролируется двумя "дочками" банка "Россия" — ООО "СКМ Холдинг" и ООО "Гарант-Сервис".

Дача Ротенберга

Еще один друг Путина, Аркадий Ротенберг, строил мост через Керченский пролив. Его дача совсем недалеко от "дачи Ковальчука" — на противоположной стороне Ласпинской бухты, на мысе Сарыч. Однако его территория значительно больше.

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Связанные с Ротенбергом компании получили во владение санатории "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри". Еще одна здравница, на которой он заработал — детский лагерь "Артек".

Более того, по данным "Проекта", Ротенберг стал фактическим владельцем компании "Крымтелеком", связан и с компанией "Крымтехнологии", у которой есть 87 земельных участков и более 300 отдельных зданий и помещений.

Общая сумма "крымских" госконтрактов, полученных связанными с Ротенбергом компаниями, составляет около 300 млрд рублей.

"Империя" Аксенова

СМИ пишет, что так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов выстроил в Крыму личную финансовую и управленческую империю.

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Его отец Валерий Аксенов — замглавы комитета Государственного совета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу. Свояченица Евгения Добрыня возглавляет "золотой" комитет Госсовета по земельным и имущественным отношениям, а ее муж Андрей Дедюхин – департамент по рыбному хозяйству республиканского "минсельхоза". Теща Аксенова Людмила Добрыня — член Общественной палаты Крыма.

Супруга "главы Крыма" Елена Аксенова является соучредителем компаний "Галс" и "Стэлс-Юг", которые занимаются сдачей в аренду недвижимости.

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Дочь Аксенова Кристина Манусова владеет ООО "Парус", которое также занимается сдачей в аренду недвижимости. Ее супруг Даниил Манусов с 2019 года владеет ООО "Премиум Трейд", занимается торговлей продуктами питания и табаком.

23-летний сын Олег Аксенов с 2018 года является совладельцем ООО "Моро Марэ", которому принадлежит Дом купца Чирахова — одно из самых известных исторических зданий Симферополя.

Владимир Константинов

Спикер "крымского парламента" Владимир Константинов пришел во власть человеком уже обеспеченным. В 2013 году его состояние оценивалось в $118,4 млн. Он возглавлял компании "Консоль" и "Укрросбуд". "Консоль" и сегодня — "генеральный застройщик Крыма".

Согласно данным "Интерфакс-Спарк", дочь спикера крымского "парламента" Екатерина Константинова является совладельцем семи компаний, связанных с "Консолью".

Сын "спикера" Олег Константинов – директор и соучредитель пяти компаний, связанных с "Консолью". Крымский газобетонный завод, которым Константинов-младший владеет вместе с людьми "вице-премьера" Крыма Евгения Кабанова, приносит хорошую прибыль: с 2015 года — 189,6 млн рублей.

Сам Владимир Константинов с 2014 по 2019 год, согласно официальным декларациям, заработал 146,8 млн рублей.

Константинов также привел во власть своих коллег по строительному бизнесу и "Партии регионов".

Павел Лебедев

Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев оказался в бизнес-сообществе Крыма задолго до оккупации. В 1999–2002 гг. он был финансовым директором химического предприятия "Крымского титана". А к 2012 году стал владельцем Inter Car Group, в которую входила крымская группа строительных компаний "Парангон".

Основные активы Лебедева — группа компаний "Парангон" и компании, связанные с севастопольским отелем "Аквамарин. Также Лебедев является бенефициаром агрофирмы "Альянс", занимающейся выращиванием зерновых.

Издание отмечает, что проекты Лебедева часто вызывают недовольство у севастопольцев.

Впервые свой список так называемых "хозяев Крыма" издание "Новая газета" представила в январе 2018 года, тогда там было 12 фамилий. Однако, отмечает СМИ, круг тех, кто реально претендует на владение полуостровом, сужается.

Напомним, два десятка стран поддержали Украину в ООН и требуют от России вернуть Крым.

Также сообщалось, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.

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