Курс на Одесу. У Чорне море увійшов британський військовий корабель (фото, відео)

У Чорне море через протоку Босфор увійшов британський патрульний корабель HMS Trent, його курс – на Одесу.

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Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Туреччині на сторінці в Twiiter.

"Британія і надалі підтримуватиме безпеку і стабільність, працюючи з НАТО і регіональними партнерами", – заявили в посольстві.

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У Чорноморському флоті РФ, зі свого боку, заявили, що стежать за діями британського патрульного корабля.

Раніше повідомляли, що в Чорне море для "підтримки союзників і партнерів по НАТО" увійшов катер Берегової охорони США USCG Hamilton. "Гамільтон" став першим катером Берегової охорони США в Чорному морі за 13 років – востаннє сюди в 2008 році заходив USCGC Dallas.