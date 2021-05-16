Курс на Одессу. В Черное море вошел британский военный корабль (фото, видео)

Британский военный корабль зашел в Черное море. Фото: twitter.com/UKinTurkey

В Черное море через пролив Босфор вошел британский патрульный корабль HMS Trent, он держит курс на Одессу.

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Об этом сообщает Посольство Великобритании в Турции на странице в Twiiter.

Британский военный корабль зашел в Черное море. Фото: twitter.com/UKinTurkey

"Британия будет продолжать поддерживать безопасность и стабильность, работая с НАТО и региональными партнерами", - заявили в посольстве.

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Британский военный корабль зашел в Черное море. Фото: twitter.com/UKinTurkey

В Черноморском флоте России, в свою очередь, заявили, что следят за действиями британского патрульного корабля.

Британский корабль идет в Одессу. Источник: witter.com/arkeonaval

Ранее сообщалось, что в Черное море для "поддержки союзников и партнеров по НАТО" вошел катер Береговой охраны США USCG Hamilton. "Гамильтон" стал первым катером Береговой охраны США в Черном море за 13 лет – в последний раз сюда в 2008 году заходил USCGC Dallas.