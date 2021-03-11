"Міністр культури" Криму перебила Аксьонова матом: відео ганьби

Аксьонов навіть доручив провести службове розслідування стосовно Новосельської за її слова

Т.зв. "міністр культури" окупованого Криму Арина Новосельська вилаялася матом під час "урядової" наради по відеозв'язку у прямому ефірі, а сталося це саме під час виступу самопроголошеного "глави" півострова Сергія Аксьонова. Відповідне відео з'явилося в YouTube.

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"Чиновниця", ймовірно, думала, що її мікрофон вимкнений і несподівано перервала виступ Аксьонова словами: "Ну ** матері твоїй ковінька, поставили як мавпі".

Аксьонова шокувала фраза Новосельської і попросив її заспокоїтися.

"Арина Вадимівна, заспокойтеся, ви чого там? Ви що, взагалі?" – сказав він і попросив "віцепрем'єра" Михайла Назарова, який курирує "міністерство культури", провести службове розслідування.

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"Міністр культури" вибачилася перед учасниками наради, назвавши причину своєї поведінки.

"У мене машина відключилася, Сергію Валерійовичу", – сказала вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", окупанти в Криму вбили перлину природи заради водопостачання Севастополя. Тисячолітнє озеро під Інкерманом викачали насухо.

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