На фестивалі в Криму показали героїв АТО замість фільму "ЛНР" з Поклонською

У Севастополі зібрали людей на показ фільму бойовиків, але замість нього на екран вивели українських військовослужбовців

В окупованому Криму під час російського фестивалю "Золотий витязь" зірвали показ фільму "Ополченочка" угруповання "ЛНР".

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Про це повідомив продюсер фільму, бойовик "ЛНР" Роман Разум, пише "Крим.Реалії".

Фільм не змогли запустити в Севастополі в кінотеатрі "Москва". Разум заявив, що це нібито диверсія. Він стверджує, що "замість фільму "ЛНР" демонстрували картину про героїв АТО". При цьому бойовик не вказав назву українського фільму. Показ "Ополченочки" так і не відбувся.

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Цей фільм зняла кінокомпанія "Лугафільм" за участю "міністерств і народної міліції ЛНР". Його прем'єра відбулася у травні 2019 року. У фільмі знялася експрокурорка окупованого Криму, нині депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська, вона грала саму себе.

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Нагадаємо, раніше бойовики придумали чергову страшилку про українців. Нібито українські волонтери скинули на окупований Слов'яносербськ листівки у вигляді 100-рублевих купюр, заражених туберкульозом.

Відзначимо, в Україні на боротьбу з рупорами Кремля виділять 500 мільйонів гривень.