На межі катастрофи? У Криму стрімко зростає захворюваність на COVID-19

В окупованому Росією Криму продовжує зростати захворюваність коронавірусом. Також минулої доби від небезпечного вірусу померло шестеро людей.
Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".
Яка ситуація з COVID-19 у Криму?
Станом на 9 лютого на окупованій території зафіксовано 915 нових випадків, що перевищує озвучені напередодні показники – 887 випадків за 7 лютого.
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Загалом у Криму виявлено 140 101 позитивний випадок COVID-19. Кількість тих, що одужали за добу, становить 327 осіб, а одужали за весь період – 128 126.
У Севастополі посилили карантинні обмеження
З 4 лютого у Севастополі на 3 тижні запровадили додаткові обмежувальні заходи на фоні нового спалаху COVID-19.
Так, призупинили надання держпослуг у приміщеннях органів держвлади та перевели все у дистанційний режим.
Крім того, в окупованому Севастополі скоротили заповнюваність приміщень кінотеатрів, театрів, будинків культури до 50% (раніше було 70%).
У Криму розгорнули додаткові ліжка
На окупованій території для стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19 та позашпитальними пневмоніями розгорнули 1971 ліжко у 29 закладах охорони здоров'я, з них 1730 – для дорослих, 241 – для дітей. З кисневою підтримкою – 1628 ліжок.
Статистика коронавірусу в Україні
Минулої доби, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 4 тисячі більше, ніж добою раніше.
Серед нових хворих значна частка дітей – 3308. Також захворіло 1076 медичних працівників.
Минулої доби до лікарень потрапило 4385 людей, померло від ковіду 240 українців, одужало – понад 17 тисяч.
Карантинні зони в Україні
На сьогоднішній день у червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, але з 11 лютого там опиняться ще й Закарпатська, Луганська та Хмельницька.
У жовтій зоні станом на 9 лютого перебувають Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.
Всі інші регіони входять до помаранчевої карантинної зони.
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