На межі катастрофи? У Криму стрімко зростає захворюваність на COVID-19

Всього на окупованій території виявлено 140 101 позитивний випадок коронавірусу

У Криму погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Росією Криму продовжує зростати захворюваність коронавірусом. Також минулої доби від небезпечного вірусу померло шестеро людей.

Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

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Яка ситуація з COVID-19 у Криму?

Станом на 9 лютого на окупованій території зафіксовано 915 нових випадків, що перевищує озвучені напередодні показники – 887 випадків за 7 лютого.

Загалом у Криму виявлено 140 101 позитивний випадок COVID-19. Кількість тих, що одужали за добу, становить 327 осіб, а одужали за весь період – 128 126.

У Севастополі посилили карантинні обмеження

З 4 лютого у Севастополі на 3 тижні запровадили додаткові обмежувальні заходи на фоні нового спалаху COVID-19.

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Так, призупинили надання держпослуг у приміщеннях органів держвлади та перевели все у дистанційний режим.

Крім того, в окупованому Севастополі скоротили заповнюваність приміщень кінотеатрів, театрів, будинків культури до 50% (раніше було 70%).

У Криму розгорнули додаткові ліжка

На окупованій території для стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19 та позашпитальними пневмоніями розгорнули 1971 ліжко у 29 закладах охорони здоров'я, з них 1730 – для дорослих, 241 – для дітей. З кисневою підтримкою – 1628 ліжок.

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Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 4 тисячі більше, ніж добою раніше.