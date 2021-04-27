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Окупанти гарячково шукають воду для Криму – тепер і під Азовським морем

27 квітня, 07:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

"Влада" півострова каже про великі запаси прісної води під морем і зараз нібито досліджують її якість

Окупаційна "влада" Криму на тлі катастрофічної нестачі води на півострові вирішила шукати її під Азовським морем, зараз нібито проводяться необхідні дослідження.

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Про це повідомив підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає "Крим.Реаліі".

За його словами, інформація про придатність прісної води під дном Азовського моря стане відома в червні цього року.

"Орієнтовно в червні буде розуміння, яка перспектива розробки в Азовському морі. Те, що якась вода є, так, перші дослідження показують, що є палеорусла річки Дон. Якої якості ця вода, який дебет там можливо добувати, поки ніхто не знає", – заявив Аксьонов.

Він зазначив, що придатність цієї води до вживання під питанням, але обсяги її, за його словами, "пристойні".

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Нагадаємо, експерти прогнозують продовження посухи в Криму в 2021 році – зима на півострові буде теплою і безсніжною. Протягом останніх п'яти років в окупованому Росією Криму випадало лише 70 відсотків річної норми опадів, тому водний баланс на півострові не відновлюється, хоча там і йдуть дощі.

Ми також повідомляли, що у водосховищах Криму залишилася чверть доокупаційного обсягу води.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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вода Крим Азовське море
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