"Нехай Путін на колінах просить": Крим залишився без води і перетворюється у вбиту пустелю

Україна має змусити Путіна просити воду, на півострові її немає і взяти її нізвідки ніяким шляхом, каже Куніцин

Води в Криму немає і взяти її нізвідки ніяким шляхом. Так півострів може стати вбитою пустелею.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова Ради міністрів Криму (1998-2001; 2002-2005), радник голови Офісу президента Сергій Куніцин.

"Крим вмирає, він перетворюється на пустелю. Сольові бурі, захворювання, згадайте, що було на Титановому заводі два роки тому. Це через відсутність води. Щоб розбавляти кислотонакоплювачі, у нас би могла там Херсонська область, Одеська і Крим "крякнути" від екології. Не бачити цього всього не можна. Якщо ми хочемо повернути Крим – ми хочемо повернути вбиту пустелю?", – сказав він.

За його словами, Путін – це людина, яка особисті образи не прощає нікому.

"Україна має змусити Путіна просити воду. Для нього це принизливо. Путіну потрібно на коліна встати. А ти попроси. Нам же ваш природний газ потрібен, у нас його не вистачає", – сказав Куніцин.

Також нагадаємо, експерти прогнозують продовження посухи в Криму в 2021 році – зима на півострові буде теплою і безсніжною. Протягом останніх п'яти років в окупованому Росією Криму випадало всього лише 70 відсотків річної норми опадів, тому водний баланс на півострові не відновлюється, хоча там і йдуть дощі.

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