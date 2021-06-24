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Окупанти затримали в Криму "агента" українських спецслужб

24 червня 2021 9:52

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Окупанти вже встигли завести справу про "державну зраду", чоловікові може загрожувати до 20 років в'язниці

Співробітники ФСБ Росії затримали у тимчасово окупованому Криму жителя Сімферополя, який нібито збирав для спецслужб України дані про польоти російської військової авіації.

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Про це повідомляє ТАСС.

"Протягом тривалого часу російський громадянин з використанням спеціального антенного і приймального обладнання отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації", – повідомили у Центрі громадських зв'язків ФСБ.

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У ФСБ підкреслили, що дані відомості "планувалося використовувати проти безпеки Російської Федерації". Окупанти також завели кримінальну справу за ст. 275 КК РФ ("Державна зрада").

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові затримали агента Росії з секретними даними.

Також нагадаємо, одеського диверсанта, агента ФСБ РФ затримали за хвилину до організованого ним вибуху.

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