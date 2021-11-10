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Підозрюють у "держзраді". Жителя Ялти затримали нібито через роботу на СБУ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
10 листопада, 13:27
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Ялтинським міським судом йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту
У ФСБ повідомляють про арешт жителя Ялти
У ФСБ повідомляють про арешт жителя Ялти / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання в окупованому Криму чоловіка, який нібито збирав секретні дані для СБУ. ЗМІ пишуть, що це колишній депутат Ялтинської міської ради Юрій Ломенко.

Про це повідомляє прес-служба ФСБ Росії.

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Зазначається, що затриманий "працював на Службу безпеки України", від якої і отримував завдання. Подробиці діяльності українського шпигуна не розкриваються, просто констатується факт його викриття та затримання.

"Житель міста Ялти в період з 2017 року по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір та передачу відомостей, що становлять державну таємницю, у тому числі про співробітників органів федеральної служби безпеки" , – йдеться у повідомленні.

Що загрожує затриманому

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК Росії ("Державна зрада у формі шпигунства"). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.

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Ялтинським міським судом йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Кого затримали

Близькі до російської влади Криму медіа, а також російські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що заарештований – колишній депутат Ялтинської міської ради Юрій Ломенко.

"Міська рада достроково припинила його повноваження 8 листопада "у зв'язку з відставкою за власним бажанням". Вона обиралася одномандатним округом від партії "Єдина Росія", – повідомляє "Інтерфакс".

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Коментарі заарештованого або його захист відсутні. У СБУ поки що не реагували на інформацію ФСБ.

СБУ затримала ватажка в'язниці "Ізоляція" у Донецьку

9 листопада 2021 року стало відомо, що СБУ затримала у Києві терориста Дениса Куликовського, який був ватажком в'язниці "Ізоляція" у Донецьку.

Його затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 149 (торгівля людьми);
  • ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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