РФ використовує обладнання з ЄС для закачування води в Криму. Україна відреагувала

МЗС України відреагував на інформацію ЗМІ про встановлення в Криму насосного обладнання в обхід санкцій

Україна відреагувала на інформацію ЗМІ про те, що Росія в обхід санкцій встановила в окупованому Криму європейське обладнання для закачування води з артезіанських свердловин.

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Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, повідомляє інтернет-видання "ГОРДОН".

"Українська сторона звернулася до причетних компаній стосовно ситуації, що склалася. Представники компаній запевнили, що, згідно з укладеними контрактами, постачання насосів не повинні були проводитися на територію тимчасово окупованого Криму", – йдеться в повідомленні.

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Зараз компанії проводять внутрішнє розслідування і поінформують України про заходи, які будуть вжиті для виправлення цієї ситуації і запобігання її повторенню в майбутньому.

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Нагадаємо, ЄС розширив санкції проти Росії через скандалу з поставками турбін Siemens до Криму. В рамках невизнання російської анексії Криму ЄС заборонив постачання обладнання для інфраструктурних проєктів в Криму і Севастополі.

Скандал навколо Siemens розгорівся на початку липня 2017 року, коли Reuters повідомив про німецькі турбіни, які спочатку будувалися для російської Тамані, але потрапили на окупований півострів.