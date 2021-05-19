РФ використовує обладнання з ЄС для закачування води в Криму. Україна відреагувала

Україна відреагувала на інформацію ЗМІ про те, що Росія в обхід санкцій встановила в окупованому Криму європейське обладнання для закачування води з артезіанських свердловин.
Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, повідомляє інтернет-видання "ГОРДОН".
"Українська сторона звернулася до причетних компаній стосовно ситуації, що склалася. Представники компаній запевнили, що, згідно з укладеними контрактами, постачання насосів не повинні були проводитися на територію тимчасово окупованого Криму", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: У Росії заявили, що Криму не потрібна вода з України
Зараз компанії проводять внутрішнє розслідування і поінформують України про заходи, які будуть вжиті для виправлення цієї ситуації і запобігання її повторенню в майбутньому.
Нагадаємо, ЄС розширив санкції проти Росії через скандалу з поставками турбін Siemens до Криму. В рамках невизнання російської анексії Криму ЄС заборонив постачання обладнання для інфраструктурних проєктів в Криму і Севастополі.
Скандал навколо Siemens розгорівся на початку липня 2017 року, коли Reuters повідомив про німецькі турбіни, які спочатку будувалися для російської Тамані, але потрапили на окупований півострів.