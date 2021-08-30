Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Криму

Росія перетворює Крим на ядерне сховище: що загрожує півострову та Україні

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
30 серпня, 06:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росіяни намагаються відновити у Криму секретні тунелі й бункери, які колись особисто курував Берія, за радянських часів там зберігали ядерну зброю
Росія завозить у Крим ядерну зброю
Росія завозить у Крим ядерну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Кремль настільки знахабнів, що перетворює наш Крим не просто на порохову діжку, а на ядерну порохову діжку – про це свідчать супутникові дані та звіти розвідки. Коли ж саме російські військові примудрилися туди транспортувати ядерні боєголовки і навіщо – кореспондент "Сьогодні" Тарас Левченко провів власне розслідування.

Ядерна зброя у Криму

Реклама

Віднедавна колючий дріт виріс знову у селищі Краснокам'янка, де росіяни намагаються відновити секретні тунелі й бункери, які колись особисто курував голова НКВС Лаврентій Берія, під кодовою назвою "Феодосія-13". За радянських часів там зберігали ядерну зброю.

"З 2014 року спостерігаються спроби росіян відновити цей об'єкт. Вони там масово вивозили сміття з певних полігонів, вони там масово завозили військових", – каже колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.

За росіянами у Криму вже не перший рік стежать із космосу. Знімки точні до метра, і вони шокують. Наприклад, поблизу озера Донузлав, навіть на місці занедбаного корівника, за час окупації виросла військова база – сотні артилерійських систем, броньована техніка, ракетні комплекси, гелікоптери. А вже у Бельбеку під виглядом будівництва цивільного аеропорту змінили довжину злітно-посадкової смуги і її укріпили.

"Цей аеродром тепер може приймати всі види літальних апаратів, включаючи літаки стратегічної авіації, і включаючи ті, що є носіями ядерної зброї", – кажуть фахівці.

Запуск ядерної зброї не такий надскладний процес, як здається, і не особиста відповідальність лідера певної країни з чемоданчиком. Стрельнути щось в голову може і рядовому солдатові, пілотові чи морякові. А якщо він надресирований пропагандою? Чи помилиться з кнопкою?

"Проблема тактичної ядерної зброї полягає в тому, що її складно відслідкувати. І застосування також. Яку застосували торпеду чи ракету можна зрозуміти, коли вже стався вибух", – стверджує керівник безпекових проектів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Коли Чорноморський флот базувався в Україні на законних підставах, на основі двостороннього договору з 1997 року, то тоді постійно Україна дивилася за тим, щоби Росія не змогла розміщувати ядерну зброю на своїх літаках, кораблях і так далі. Це було окреме інспектування. Тобто Україна це перевіряла", - додає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Реклама

Таємничі об’єкти

А зараз перевірити не може ані Україна, ані Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Якщо прискіпливо розібрати по підземках Краснокам'янку, вона з себе представляє ось що: по-перше, таких три вигляду підкови споруд для зберігання боєголовок. І один величезний об'єкт нині перетворений на склад озброєння. Тобто там автомати, кулемети, чорт його знає що. Тому він охороняється військовими, і вхід у нього зачинений", – розповідає один з російських блогерів.

Відео із таємничої "Феодосії-13" він записав одразу після окупації. Отже, вже тоді російські військові полізли до об'єкта. І хтозна, що там зараз. Попри нібито занедбаність, торішні кадри від інших блогерів свідчать про роботи на об'єкті.

А ще є купа світлин, на яких уже російські солдати, із військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, радісно усміхаються поблизу "Феодосії-13". Там нібито вже є 6 ядерних боєголовок. І за неправильного зберігання вони можуть перетворитися на отруйну бомбу сповільненої дії для всього півострова.

"Або кораблі прибувають із Севастополя до Новоросійська, де на них навантажується ядерна зброя, і прямують на бойову службу. Або на спеціальних суднах, або залізничним транспортом ця ядерна зброя доставляється на севастопольський арсенал", – припускає керівник безпекових проектів Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Навіть якщо ядерні боєголовки у Криму – це просто блеф задля тиску на цивілізований світ, опитані аналітики певні – українській владі треба продовжувати готуватися до найгіршого і миттєво відповідати на провокації.

"Можна зробити висновок, що росіяни розробили блискавичну операцію, з захоплення критичної інфраструктури на півдні України. Це операція буде проводитися перш за все морською піхотою, повітряно-десантними підрозділами. Які будуть діяти за нової тактики для росіян – на вертольотах", – попереджає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Реклама

Нагадаємо, Росія планує сформувати у тимчасово окупованому Криму новий десантно-штурмовий полк. Він з'явиться на півострові до 1 грудня.

Ми також писали, що колишній прокурор Криму і депутат Держдуми РФ Наталя Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
РОБО-ТОП
Підземний світ технологій.
Він існує! Хочеш побачити?
Спускайся у хайтек-шахту!
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 серпня 1991. Леонід Кравчук зустрівся з командуючими військових округів і Чорноморського флоту…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Медальній залік Паралімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
47
30
29
106
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
24
19
19
62
3
flag США СШАUS
15
17
9
41
4
flag ПКР ПКРRPC
15
11
28
54
5
flag Україна УкраїнаUA
11
23
12
46
6
flag Бразилія БразиліяBR
11
5
15
31
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
4
13
8
flag Австралія АвстраліяAU
8
16
13
37
9
flag Італія ІталіяIT
8
10
9
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
8
7
5
20
Всі медалі Паралімпіади
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1906 випадків за добу
Докладніше
Back to school
Збираєш дитину до школи?
Скільки коштує та як зекономити
Порахувати
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Комаровський в темі
Чим малювання корисно для вашої дитини
Запитай у лікаря
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Неділя, 29 серпня
0:4
Дивись на: Про матч
1:1
Відео Про матч
1:0
Відео Про матч
1:0
Відео Про матч
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти