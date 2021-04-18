Росія за місяць побудувала в Криму величезний військовий табір (фото із супутника)

Супутникові знімки показали, що в Криму за місяць з'явився великий армійський табір

Москва вже кілька тижнів переміщує військові частини до кордону України. Потяги з танками, гарматами і транспортерами також котяться до окупованого Росією Криму. Як показують супутникові знімки на сході півострова, за останній місяць виник новий величезний армійський табір.

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Про це повідомляє Spiegel.

Приблизно за 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя російські військові поступово побудували імпровізовану базу. Якщо 15 березня територія була порожня, то до 2 квітня там з'явилося багато техніки і споруд.

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Основний табір, зафіксований 15 березня і 2 квітня 2021 року

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Судячи зі супутникового знімка від 13 квітня, на об'єкті, крім житлових приміщень, вишикувано понад тисячу військових машин, що стоять рядами на обгороджених територіях.

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Основний табір, знімок від 13 квітня 2021 року

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Також можна побачити, що на додаток до основного табору далі на захід побудований табір меншого розміру.

Підтабір, знімок від 13 квітня 2021 року

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран вважає, що Росія може напасти на нашу країну з окупованого Криму, щоб отримати доступ до води, але ймовірна і військова провокація на Донбасі.

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