Россия за месяц построила в Крыму огромный военный лагерь (фото со спутника)

Спутниковые снимки показали, что в Крыму за месяц появился большой армейский лагерь

Москва уже несколько недель перемещает воинские части к границе Украины. Поезда с танками, гаубицами и транспортерами также катятся в оккупированный Россией Крым. Как показывают спутниковые снимки на востоке полуострова за последний месяц возник новый огромный армейский лагерь.

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Об этом сообщает Spiegel.

Примерно в 30 километрах от города Марфовка у побережья российские военные постепенно построили импровизированную базу. Если 15 марта территория была пуста, то к 2 апреля там появилось много техники и построек.

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Основной лагерь, зафиксированный 15 марта и 2 апреля 2021 года

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Судя по спутниковому снимку от 13 апреля, на объекте, помимо жилых помещений, более тысячи военных машин, стоящих рядами на огороженных территориях.

Основной лагерь, снимок от 13 апреля 2021 года

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Также можно увидеть, что в дополнение к основному лагерю, дальше на запад, построен лагерь меньшего размера.

Подлагерь, снимок от 13 апреля 2021 года

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран считает, что Россия может напасть на нашу страну из оккупированного Крыма, чтобы получить доступ к воде, но и не исключена военная провокация на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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