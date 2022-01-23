Біля окупованого Криму спалахнуло судно: на борту перебували росіяни

За попередньою інформацією, слідів забруднення води у Чорному морі, де сталася пожежа на танкері, немає

Пожежа сталася у машинному відділенні танкера / Колаж "Сьогодні"

На танкері Almuntazah, що перебуває у порту Тамань, розташованому недалеко від окупованого Росією Кримського півострова, спалахнуло судно з російським екіпажем. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Про це повідомляє агентство ТАСС, пише УНІАН.

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Що відомо

Пожежа сталася у машинному відділенні танкера Almuntazah під прапором Коморських островів із 700 тоннами мазуту.

"Відкритого вогню немає, але з вентиляційних отворів з'явився чорний дим", – йдеться у повідомленні.

Екіпаж танкера складається із семи росіян. Інформація про постраждалих не надходила. Слідів забруднення води у Чорному морі, де сталася пожежа на танкері, немає.

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У Норвегії зайнялося російське судно

У порту одного з норвезьких міст спалахнув російський траулер. Інцидент трапився на борту рибальського судна, що стояв на якорі в Тромсі, "Бухта Наїзник". В результаті ЧП траулер перекинувся і затонув.

На борту траулера знаходилося 200 тис. літрів дизельного палива та бочка з аміаком.

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