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Поблизу Шрі-Ланки загорілося судно з українцями: 20-річний моряк з Одеси згорів заживо

28 червня 2021 15:32

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Члени екіпажу, які вижили, поки перебувають на аварійному судні

Біля Шрі-Ланки загорілося судно MSС MESSINA, на борту якого були одеські моряки. Один чоловік згорів живцем.

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Про це повідомляє Seafarers Journal.

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Надзвичайна подія сталася 25 червня, але про пожежу стало відомо тільки тепер. Судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На півдорозі в машинному відділенні корабля зайнялося.

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У той момент там був 20-річний моряк з Одеси. Це був другий рейс загиблого. Решта членів екіпажу перебуває на аварійному судні.

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Нагадаємо, біля берегів Панами загадково помер український капітан судна, двоє дітей осиротіли.

Також повідомляли, що в січні 2021 року біля берегів Туреччини затонуло суховантажне судно Arvin, загинули четверо українських моряків і росіянин – капітан судна.

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