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Україна залишить Крим без води: дамбу на Північно-Кримському каналі добудують

17 лютого, 21:38

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Після завершення проекту подача води на окупований півострів може бути повністю виключена

Дамба на Північно-Кримському каналі буде добудована – це дозволить повністю виключити подачу води з материкової України в окупований Крим.

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Про це заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

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"Обговорили важливі для функціонування каналу питання, зокрема потребу добудови дамби на 107 кілометрі каналу, яка, з одного боку, максимально унеможливлює потрапляння води до тимчасово окупованого Криму, а з іншого боку – дозволить значно покращити заходи з меліорації південних районів Херсонщини", – сказав Кориневич після зустрічі з начальником управління Північно-Кримського каналу Сергієм Шевченко, яка відбулася 17 лютого в Таврійську.

Представник президента в АРК також підкреслив однозначність позиції представництва і управління каналу, яка полягає в тому, що жодна вода не надійде з України в Крим до його повної деокупації.

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Крім того, Кориневич обговорив з Шевченком питання щодо необхідності зміцнення споруд.

Нагадаємо, що і без цього Крим відчуває небувалі проблеми з водопостачанням – в січні пересохло Аянське водосховище, яке живило жителів усього Сімферополя.

Хоча на півострові і йдуть дощі, водний баланс не відновлюється, тому що останні п'ять років в Криму випадало 70% річної норми опадів.

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вода Крим водопостачання посуха Північно-Кримський канал Херсонська область Антон Кориневич

Джерело: Сьогодні

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