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У Криму чоловік погрожував підірвати школу

12 травня, 12:32

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Таким чином чоловік хотів перевірити спецслужби – подробиці інциденту на тимчасово окупованому півострові

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У тимчасово окупованому Криму російські силовики затримали в Червоногвардійському районі чоловіка, який погрожував в соцмережах підірвати школу.

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Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в окупаційних правоохоронних структурах.

"У Червоногвардійському районі затримано чоловіка, який, за інформацією правоохоронних органів, розмістив у соціальній мережі повідомлення про те, що хоче перевірити роботу спецслужб, спробувавши підірвати ліцей", – сказав співрозмовник агентства.

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Нагадаємо, 11 травня у сусідній Росії сталася стрілянина в місті Казань. Колишній учень школи №175 Ільназ Галявієв відкрив вогонь у навчальному закладі, загинули 10 осіб. Його затримали. Відомо що підозрюваний залишив в школі бомбу, яка вибухнула, що призвело до часткового обвалення стін.

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