У Криму на нараді окупантів з шафи вийшов чоловік: відео

Окупанти в Криму потрапили в курйозну ситуацію на своїй нараді – як це сталося

В окупованому Криму нарада "чиновників" не обійшлася без курйозу. Під час зустрічі з шафи у приміщенні вийшов чоловік.

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Відповідне відео показали на місцевому телеканалі.

Нарада проходила онлайн: окупанти звітували перед так званим "головою Криму" Сергієм Аксьоновим про стан доріг у Криму.

Коли камера з Аксьонова переключилася на "чиновників", з шафи за ними вилізла людина. Робив він це повільно, дивлячись в об'єктив. Тоді план різко переключили назад на Аксьонова.

У чому секрет шафи:

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У підконтрольному Кремлю відомстві заявили, що це не шафа, а двері в сусідній кабінет. А чоловік, який ховався у шафі – т.зв. перший заступник голови Служби автомобільних доріг Криму.

/ Фото: РІА Новини

Нагадаємо, раніше окупанти зганьбилися у Криму: на фестивалі показали героїв АТО замість фільму "ЛНР" з Поклонською.