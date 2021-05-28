Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Криму

У Криму на нараді окупантів з шафи вийшов чоловік: відео

28 травня, 15:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Окупанти в Криму потрапили в курйозну ситуацію на своїй нараді – як це сталося

В окупованому Криму нарада "чиновників" не обійшлася без курйозу. Під час зустрічі з шафи у приміщенні вийшов чоловік.

Реклама

Відповідне відео показали на місцевому телеканалі.

Нарада проходила онлайн: окупанти звітували перед так званим "головою Криму" Сергієм Аксьоновим про стан доріг у Криму.

Коли камера з Аксьонова переключилася на "чиновників", з шафи за ними вилізла людина. Робив він це повільно, дивлячись в об'єктив. Тоді план різко переключили назад на Аксьонова.

У чому секрет шафи:

В тренді
На Волині багатодітний батько наклав на себе руки. Подробиці трагедії
Реклама

У підконтрольному Кремлю відомстві заявили, що це не шафа, а двері в сусідній кабінет. А чоловік, який ховався у шафі – т.зв. перший заступник голови Служби автомобільних доріг Криму.

/ Фото: РІА Новини

Нагадаємо, раніше окупанти зганьбилися у Криму: на фестивалі показали героїв АТО замість фільму "ЛНР" з Поклонською.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На фестивалі в Криму показали героїв АТО замість фільму
На фестивалі в Криму показали героїв АТО замість фільму "ЛНР" з ПоклонськоюКрим
У Криму винищувач
У Криму винищувач "виплюнув" російських пілотів: катапульта спрацювала на земліУкраїна
У Криму знайшли кладовище убитих дельфінів. Моторошне відео з дна Чорного моря
У Криму знайшли кладовище убитих дельфінів. Моторошне відео з дна Чорного моряКрим
РФ використовує обладнання з ЄС для закачування води в Криму. Україна відреагувала
РФ використовує обладнання з ЄС для закачування води в Криму. Україна відреагувалаКрим
У Криму знову не вистачає води. Що відбувається і хто в цьому винен
У Криму знову не вистачає води. Що відбувається і хто в цьому виненКрим
У Криму на нараді окупантів з шафи вийшов чоловік: відео
У Криму на нараді окупантів з шафи вийшов чоловік: відеоКрим

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти