У Криму обміліла ще одна велика водойма (фото)

При обсязі водосховища 5,1 млн кубометрів, зараз воно заповнене водою приблизно на п'яту частину

У тимчасово окупованому Криму обміліло Балановське водоймище.

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Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.

"Крим. Білогірський район. Балановське водоймище. Води мало. Обсяг водосховища 5,1 млн м³, площа водного дзеркала 41 гектар", – написав Штефан.

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Він зазначив, що зараз водойма заповнена водою приблизно на п'яту частину, а висота веслування – 25 м.

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"Рідна гавань з присмаком сухості в роті", – констатував офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, 22 березня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання т.зв. глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов заявив, що "по притоках у водосховища особливо хвалитися нічим" і констатував, що в Криму пересохли ще два водосховища.

Також повідомлялося, що на початку лютого найбільш близькими до "мертвого обсягу" були Балановське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське і Загірське на той момент вже пройшли цю позначку.

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