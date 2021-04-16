В Крыму обмелел еще один крупный водоем (фото)

При объеме водохранилища 5,1 млн кубометров, сейчас оно заполнено водой примерно на пятую часть

Во временно оккупированном Крыму обмелело Балановское водохранилище.

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Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"Крым. Белогорский район. Балановское водохранилище. Воды мало. Объем водохранилища 5,1 млн кубометров, площадь водного зеркала 41 гектар", – написал Штефан.

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Он отметил, что сейчас водоем заполнен водой примерно на пятую часть, а высота гребли – 25 м.

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"Родная гавань с привкусом сухости во рту", – констатировал офицер ВСУ.

Напомним, 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения т. н. глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что "по притокам в водохранилища особо хвастаться нечем" и констатировал, что в Крыму пересохли еще два водохранилища.

Также сообщалось, что в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

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