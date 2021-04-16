Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

В Крыму обмелел еще один крупный водоем (фото)

16 апреля, 15:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

При объеме водохранилища 5,1 млн кубометров, сейчас оно заполнено водой примерно на пятую часть

Во временно оккупированном Крыму обмелело Балановское водохранилище.

Реклама

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"Крым. Белогорский район. Балановское водохранилище. Воды мало. Объем водохранилища 5,1 млн кубометров, площадь водного зеркала 41 гектар", – написал Штефан.

Реклама

Он отметил, что сейчас водоем заполнен водой примерно на пятую часть, а высота гребли – 25 м.

В тренде
Ограбили и изнасиловали. В Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскую – СМИ

Реклама

"Родная гавань с привкусом сухости во рту", – констатировал офицер ВСУ.

Напомним, 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения т. н. глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что "по притокам в водохранилища особо хвастаться нечем" и констатировал, что в Крыму пересохли еще два водохранилища.

Также сообщалось, что в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым Украина засуха водохранилище
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая эскалация на Азове: Россия перекрыла Керченский пролив
Новая эскалация на Азове: Россия перекрыла Керченский проливРоссия
Россия гонит на границу Украины новые танки, БМП и самоходки: опубликовано видео
Россия гонит на границу Украины новые танки, БМП и самоходки: опубликовано видеоРоссия
Смеялись и снимали на видео: в Крыму школьники избили крымскотатарскую девочку
Смеялись и снимали на видео: в Крыму школьники избили крымскотатарскую девочкуКрым
Власти посчитали переселенцев из Крыма и Донбасса: куда бежали чаще всего (карта)
Власти посчитали переселенцев из Крыма и Донбасса: куда бежали чаще всего (карта)Экономика
Скандал в Крыму: учительница в школе назвала крымских татар
Скандал в Крыму: учительница в школе назвала крымских татар "предателями"Крым
Таран: Россия может напасть из Крыма
Таран: Россия может напасть из КрымаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять