У Криму масово обшукують кримських татар: до кого прийшли

ФСБ продовжує проводити незаконні обшуки в будинках кримських татар, сьогодні вони навідалися до Ельдара Фетляєва – підставою для обшуку став анонімний дзвінок

У тимчасово окупованому Криму в будинках кримських татар окупанти знову проводять обшуки. Так, сьогодні, 22 квітня, силовики обшукували житло кримського татарина Ельдара Фетляєва.

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Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook.

"О 8 годині ранку 22 квітня 2021 року в селі Багате Білогірського району на вул. Садова, 15 співробітники Центру з протидії екстремізму провели обшук під приводом "проведення слідчих дій", вилучили планшети і CD-диск", – йдеться в повідомленні правозахисників.

Фото: Кримська правозахисна група/Facebook В тренді На Донбасі загинув український військовий – поранення були несумісні з життям

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За словами самого Фетлєва, підставою для обшуку стала заява в органи від аноніма про нібито підготовлювані вибухи на півострові.



Відносно господаря будинку був складений протокол. Він був також допитаний як свідок "у невідомій йому кримінальній справі". Відомо, що Фетляєв давати показання відмовився.

Нагадаємо, в січні 2021 року окупанти не випустили з півострова близько сотні кримських татар, що їхали в Ростов-на-Дону підтримати співвітчизників, яким мали оголосити вирок.

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