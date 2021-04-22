Українська
$ 28,06
33,7
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

В Крыму массово обыскивают крымских татар: к кому пришли

22 апреля, 13:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

ФСБ продолжает проводить незаконные обыски в домах крымских татар, сегодня они наведались к Эльдару Фетляеву – основанием для обыска стал анонимный звонок

Во временно оккупированном Крыму в домах крымских татар оккупанты снова проводят обыски. Так, сегодня, 22 апреля, силовики обыскивали жилище крымского татарина Эльдара Фетляева.

Реклама

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"В 8 часов утра 22 апреля 2021 года в селе Богатое Белогорского района на ул. Садовая,15 сотрудники Центра по противодействию экстремизму провели обыск под предлогом "проведения следственных действий", изъяли планшеты и CD-диск", – говорится в сообщении правозащитников.

Фото: Крымская правозащитная группа/Facebook

Фото: Крымская правозащитная группа/Facebook

В тренде
На Донбассе боевик стрелял в 15-летнюю девочку: запись разговора оккупантов

Реклама

По словам самого Фетляева, основанием для обыска стало заявление в органы от анонима о якобы готовящихся взрывах на полуострове.

В отношении хозяина дома был составлен протокол. Он был также допрошен в качестве свидетеля "по неизвестному ему уголовному делу". Известно, что Фетляев давать показания отказался.

Напомним, в январе 2021 года оккупанты не выпустили с полуострова около сотни крымских татар, которые ехали в Ростов-на-Дону поддержать соотечественников, которым должны были объявить приговор.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым Украина крымские татары оккупанты обыски
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая эскалация на Азове: Россия перекрыла Керченский пролив
Новая эскалация на Азове: Россия перекрыла Керченский проливРоссия
Россия гонит на границу Украины новые танки, БМП и самоходки: опубликовано видео
Россия гонит на границу Украины новые танки, БМП и самоходки: опубликовано видеоРоссия
США передумали? Американские эсминцы снова отправились в Черное море
США передумали? Американские эсминцы снова отправились в Черное мореСША
У Крыма нет будущего без Украины – Зеленский
У Крыма нет будущего без Украины – ЗеленскийУкраина
Военная эскалация набирает обороты – Россия закрыла небо над Крымом и Черным морем
Военная эскалация набирает обороты – Россия закрыла небо над Крымом и Черным моремКрым
Власти посчитали переселенцев из Крыма и Донбасса: куда бежали чаще всего (карта)
Власти посчитали переселенцев из Крыма и Донбасса: куда бежали чаще всего (карта)Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять