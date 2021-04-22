В Крыму массово обыскивают крымских татар: к кому пришли

ФСБ продолжает проводить незаконные обыски в домах крымских татар, сегодня они наведались к Эльдару Фетляеву – основанием для обыска стал анонимный звонок

Во временно оккупированном Крыму в домах крымских татар оккупанты снова проводят обыски. Так, сегодня, 22 апреля, силовики обыскивали жилище крымского татарина Эльдара Фетляева.

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Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"В 8 часов утра 22 апреля 2021 года в селе Богатое Белогорского района на ул. Садовая,15 сотрудники Центра по противодействию экстремизму провели обыск под предлогом "проведения следственных действий", изъяли планшеты и CD-диск", – говорится в сообщении правозащитников.

Фото: Крымская правозащитная группа/Facebook В тренде На Донбассе боевик стрелял в 15-летнюю девочку: запись разговора оккупантов

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По словам самого Фетляева, основанием для обыска стало заявление в органы от анонима о якобы готовящихся взрывах на полуострове.



В отношении хозяина дома был составлен протокол. Он был также допрошен в качестве свидетеля "по неизвестному ему уголовному делу". Известно, что Фетляев давать показания отказался.

Напомним, в январе 2021 года оккупанты не выпустили с полуострова около сотни крымских татар, которые ехали в Ростов-на-Дону поддержать соотечественников, которым должны были объявить приговор.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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