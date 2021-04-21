У Криму засудили солдата ЗСУ – він пропав з позицій у 2020 році

Окупанти на півострові продовжують переслідувати українців і "шити" їм сфабриковані справи, цього разу "вирок" отримав український військовий, який пропав на кордоні з Кримом у 2020 році

У тимчасово окупованому Криму так званий "Джанкойський районний суд" виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних сил України Євгенію Добринському, який у 2020 році зник на кордоні з півостровом.

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Його звинувачували у нібито незаконному перетині "державного кордону" Росії і контрабанді наркотиків, повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook.

"Нашого співгромадянина засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Засуджую дії підконтрольного окупаційній владі суду, адже кримінальна справа є сфабрикованою. Докази надані суду стороною захисту під час судових засідань свідчать про невинуватість українського військовослужбовця", – написала омбудсмен.

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Денисова назвала неприпустимим переслідування українців за виконання конституційного обов'язку щодо захисту незалежності і територіальної цілісності України.

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Нагадаємо, що військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Євгеній Добринський зник близько 5-ої години ранку 30 травня 2020 року. Службу він ніс неподалік селища Сиваш Генічеського району в Херсонській області. Українські ЗМІ дізналися, що того ж дня він дзвонив по службі і повідомив, що знаходиться в Криму, а окупанти перевіряли його паспортні дані.

А через декілька днів Євгеній Добринський опинився в російському полоні. Відносно українського військового було порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". Також російські силовики стверджують, що "під час огляду у нього виявили речовину, імовірно, є наркотиком".

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