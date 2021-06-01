Русский
$ 27,47
33,51
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Криму

У Криму "суд" виніс абсурдний "вирок" Чубарову: у чому його звинуватили окупанти

1 червня, 11:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Лідеру кримських татар також присудили величезний штраф і 200 годин примусових робіт

Так званий Верховний суд Криму засудив главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років в'язниці за участь у мітингу в 2014 році. Про це повідомила в Telegram український омбудсмен Людмила Денисова.

Реклама

За її словами, "суд" також постановив, що Чубаров повинен буде заплатити штраф у розмірі 200 тис. рублів і відпрацювати 200 годин примусових робіт.

Денисова пояснила, що окупанти закидають Чубарову "організацію масових заворушень" 26 лютого 2014 під стінами кримського парламенту.

"Саме в той день відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України, який став початком спротиву російській окупації. Серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту, був і Рефат Чубаров. Не визнаю рішення так званого "Верховного суду Криму", – написала Денисова.

Омбудсмен додала, що з початку цього судилища Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд, доступу до правосуддя та юридичного захисту, що є прямим порушенням європейської Конвенції з прав людини.

В тренді
Виманював на дорогу і полював: у Чернівцях хлопець стріляв у вуличних собак (відео)
Реклама

"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на ці факти та посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують в РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей", – резюмувала Денисова.

Нагадаємо, раніше Чубаров заявляв, що Крим перетворюється в СРСР останніх років. За його словами, окупанти створюють блага тільки для своїх – військових і правоохоронців.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Криму на нараді окупантів з шафи вийшов чоловік: відео
У Криму на нараді окупантів з шафи вийшов чоловік: відеоКрим
На фестивалі в Криму показали героїв АТО замість фільму
На фестивалі в Криму показали героїв АТО замість фільму "ЛНР" з ПоклонськоюКрим
У Криму винищувач
У Криму винищувач "виплюнув" російських пілотів: катапульта спрацювала на земліУкраїна
Я знову зможу одягти кітель. Поклонська оголосила, що повернеться в окупований Крим
Я знову зможу одягти кітель. Поклонська оголосила, що повернеться в окупований КримУкраїна
Вулиці перетворилися на річки. У Сімферополі розгулялася негода (фото, відео)
Вулиці перетворилися на річки. У Сімферополі розгулялася негода (фото, відео)Крим
Розбовтана
Розбовтана "кава" замість води: жителі Криму показали, що ллється з кранівУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти