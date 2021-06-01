У Криму "суд" виніс абсурдний "вирок" Чубарову: у чому його звинуватили окупанти

Так званий Верховний суд Криму засудив главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років в'язниці за участь у мітингу в 2014 році. Про це повідомила в Telegram український омбудсмен Людмила Денисова.

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За її словами, "суд" також постановив, що Чубаров повинен буде заплатити штраф у розмірі 200 тис. рублів і відпрацювати 200 годин примусових робіт.

Денисова пояснила, що окупанти закидають Чубарову "організацію масових заворушень" 26 лютого 2014 під стінами кримського парламенту.

"Саме в той день відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України, який став початком спротиву російській окупації. Серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту, був і Рефат Чубаров. Не визнаю рішення так званого "Верховного суду Криму", – написала Денисова.

Омбудсмен додала, що з початку цього судилища Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд, доступу до правосуддя та юридичного захисту, що є прямим порушенням європейської Конвенції з прав людини.

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"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на ці факти та посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують в РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей", – резюмувала Денисова.

Нагадаємо, раніше Чубаров заявляв, що Крим перетворюється в СРСР останніх років. За його словами, окупанти створюють блага тільки для своїх – військових і правоохоронців.