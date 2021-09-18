Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Криму

У Криму за протест під будівлею ФСБ оштрафували мати затриманого кримського татарина

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
18 вересня, 12:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жінці призначили штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Мати Асана Ахтемова шукала зниклого сина
Мати Асана Ахтемова шукала зниклого сина / Фото: Колаж: Сьогодні

У Криму "Київський районний суд Сімферополя" оштрафував Зарему Ахтемова – мати затриманого кримського татарина Асана Ахтемова, яка вийшла до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ: за те, що жінка вийшла 4 вересня до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Жінці призначили штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Затримання в Сімферополі

Відзначимо, що 4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял, Асана і Азіза Ахтемових, Шевкету Усеінова.

Крім того, в Сімферополі 4 вересня біля будівлі ФСБ затримали кримських татар. як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б'ючи по нирках, і відвезли в різні відділення поліції в тимчасово окупованому Криму. Затриманих допитують без адвокатів .. Пізніше, після доби змісту в поліцейських ділянках відпустили кримських татар .

Реклама

Раніше ми повідомляли, що:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 вересня 1991. Президія Верховної Ради України постановила, що до прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

29 975

захворіло за тиждень в Україні

+64%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Як зміцнити здоров'я дитини восени
Запитай у лікаря
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Собаки у стильних кампейнах - Jacquemus Fall 2021. Як вам?
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри вересня
Хочу в кіно
Ідея для відпустки в Україні
Куди поїхати у подорож на авто
Топ-4 напрямки
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Скоро повний місяць
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти