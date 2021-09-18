У Криму за протест під будівлею ФСБ оштрафували мати затриманого кримського татарина

У Криму "Київський районний суд Сімферополя" оштрафував Зарему Ахтемова – мати затриманого кримського татарина Асана Ахтемова, яка вийшла до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група.
"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ: за те, що жінка вийшла 4 вересня до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина", – йдеться в повідомленні.
Жінці призначили штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Затримання в Сімферополі
Відзначимо, що 4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял, Асана і Азіза Ахтемових, Шевкету Усеінова.
Крім того, в Сімферополі 4 вересня біля будівлі ФСБ затримали кримських татар. як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б'ючи по нирках, і відвезли в різні відділення поліції в тимчасово окупованому Криму. Затриманих допитують без адвокатів .. Пізніше, після доби змісту в поліцейських ділянках відпустили кримських татар .
Раніше ми повідомляли, що:
- в липні поточного року у тимчасово окупованому Криму засудили 10 місцевих жителів за відмову від служби в Збройних силах РФ.
- згідно з даними правозахисної організації "КримSOS", окупанти гноблять, кидають за ґрати, катують кримських татар. В цілому Росія переслідує не менше 140 кримчан, майже 100 осыб – за гратами на окупованому півострові і в Росії.