В окупованому Криму ФСБ вночі почала обшуки в будинках кримських татар

Поки відомо про п'ять обшуків у різних населених пунктах півострова

У кількох населених пунктах окупованого Росією Криму в ніч на 17 лютого співробітники ФСБ РФ проводять обшуки в будинках кримських татар.

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Про це повідомив голова Меджлісу крімськотатарского народу Рефат Чубаров у Facebook.

"О 04:00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в будинках кримських татар. Поки відомо про 5 обшуків", – написав він.

За інформацією Чубарова, два обшуки відбуваються у Бахчисараї, по одному – в Сімферополі і Білогірську, ще один обшук відбувається в с. Заповітне Радянського району Криму.

Нагадаємо, в січні окупанти не випустили з півострова близько сотні кримських татар, що їхали в Ростов-на-Дону підтримати співвітчизників, яким повинні були оголосити вирок.

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Ми також повідомляли, що Південний окружний військовий суд РФ присудив тюремний строк трьом громадянам України – Айдеру Джаппарову, Енверу Омерову і Різу Омерову.

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