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В оккупированном Крыму ФСБ ночью начала обыски в домах крымских татар

17 февраля, 06:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пока известно о пяти обысках в разных населенных пунктах полуострова

В нескольких населенных пунктах оккупированном Россией Крыму в ночь на 17 февраля сотрудники ФСБ РФ проводят обыски в домах крымских татар.

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Об этом сообщил глава Меджлиса кримськотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"В 04:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар. Пока известно о 5 обысках", – написал он.

По информации Чубарова, два обыска проходят в Бахчисарае, по одному – в Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в с. Заветное Советского района Крыма.

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Напомним, в январе оккупанты не выпустили с полуострова около сотни крымских татар, которые ехали в Ростов-на-Дону поддержать соотечественников, которым должны были объявить приговор.

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Мы также сообщали, что Южный окружной военный суд РФ присудил тюремный срок троим гражданам Украины – Айдеру Джаппарову, Энверу Омерову и Ризу Омерову.

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Крым крымские татары обыски Рефат Чубаров ФСБ РФ
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