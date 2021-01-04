В окупованому Криму побили дружину і дочку політв'язня

В окупованому Криму напали і жорстоко побили дружину й дочку політв'язня Кремля Олега Приходька.

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Про це повідомив у Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега (Приходька. – Ред.)", – написав Тягнибок.

Він також повідомив, що у самого Приходька, який з квітня 2020 року перебуває у СІЗО Ростовської області Росії, серйозні проблеми зі здоров'ям – майже зник слух, погіршився зір і загострилися хронічні хвороби.

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Олег Приходько – корінний кримчанин, який до окупації Криму очолював Сакську міську організацію ВО "Свобода".

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У жовтні 2019 московські спецслужби спільно з представниками місцевої окупаційної "адмінстрації" заарештували його, а через півроку вивезли на територію РФ, де помістили в одиночну камеру. Російські прокурори вимагають для нього 11 років колонії суворого режиму за "тероризм".

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Нагадаємо, 24 грудня в Україну повернувся незаконно засуджений у Росії український військовослужбовець Олександр Шумков, який провів у російській в'язниці понад три роки.

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