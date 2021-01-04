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В оккупированном Крыму избили жену и дочь политзаключенного

4 января, 02:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У Олега Приходько серьезно ухудшилось здоровье

В оккупированном Крыму напали и жестоко избили жену и дочь политзаключенного Кремля Олега Приходька.

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Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега (Приходько. – Ред.)", – написал Тягнибок.

Он также сообщил, что у самого Приходько, который с апреля 2020 года находится в СИЗО Ростовской области России, серьезные проблемы со здоровьем – почти исчез слух, ухудшилось зрение и обострились хронические болезни.

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Олег Приходько – коренной крымчанин, который до оккупации Крыма возглавлял Сакскую городскую организацию ВО "Свобода".

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В октябре 2019 года московские спецслужбы совместно с представителями местной оккупационной "админстрации" арестовали его, а через полгода вывезли на территорию РФ, где поместили в одиночную камеру. Российские прокуроры требуют для него 11 лет колонии строгого режима за "терроризм".

Напомним, 24 декабря в Украину вернулся незаконно осужденный в России украинский военнослужащий Александр Шумков, который провел в российской тюрьме более трех лет.

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Крым избиение приходько политзаключенные
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