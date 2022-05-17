В окупованому Криму пройде проукраїнський мітинг: день і час

Організатори заходу тримають у таємниці місце його проведення

Кримчани хочуть вийти на мітинг за Україну у Сімферополі / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Росією Сімферополі збираються провести мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти російського вторгнення. Захід призначено на 12.00 середи, 18 травня. Місце мітингу поки що тримається в таємниці. Захід отримав назву "Сімферополь – час додому!", повідомляють організатори мітингу у Facebook.

На мітинг просять приходити з жовтими стрічками. Про те, де він проходитиме, повідомлять за дві години до початку — о 10:00, щоб окупанти не встигли підготуватися.

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"Вийти на мітинг — це заявити про право на свій дім. Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення росії. Це підтримати територіальну цілісність України! До зустрічі! Світ побачить, що Крим — це Україна!" – йдеться у повідомленні організаторів.

Вони також попросили людей, які були змушені покинути Крим, підтримати подію, натиснувши кнопку "Відвідати", щоб було видно, що потенційних учасників багато. На даний момент на захід відповіли 2,1 тисячі користувачів соцмережі.

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