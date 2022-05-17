В оккупированном Крыму пройдет проукраинский митинг: день и время

Организаторы мероприятия держат в тайне место его проведения

Крымчане хотят выйти на митинг за Украину в Симферополе / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Россией Симферополе собираются провести митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против российского вторжения. Мероприятие назначено на 12.00 среды, 18 мая. Место митинга пока держится в тайне. Мероприятие получило название "Симферополь – время домой!", сообщают организаторы митинга в Facebook.

На митинг просят приходить с желтыми лентами. О том, где он будет проходить, сообщат за два часа до начала – в 10:00, чтобы оккупанты не успели подготовиться.

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"Выйти на митинг – это заявить о праве на свой дом. Это почтить жертв депортации крымских татар. Это вспомнить о погибших на войне и осудить вторжение россии. Это поддержать территориальную целостность Украины! До встречи! Мир увидит, что Крым – это Украина!" – говорится в сообщении организаторов.

Они также попросили людей, которые были вынуждены покинуть Крым, поддержать событие, нажав кнопку "Посетим", чтобы было видно, что потенциальных участников много. На данный момент на мероприятие ответили 2,1 тысячи пользователей соцсети.

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