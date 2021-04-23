Відео дня. Як Росія виводить війська з Криму

Сьогодні Росія почала відводити війська від України. Міністр оборони Сергій Шойгу називає це плановим заходом через закінчення навчань, але, можливо, зіграв роль міжнародний тиск.
У Міноборони РФ показали відео, як російські війська забираються з Криму.
- Російські військові разом із технікою здійснюють марші на узбережжя, залізничні станції та аеродроми, де завантажуються на десантні кораблі, залізничні платформи і військово-транспортні літаки.
- Через залізничну станцію у Феодосії Крим залишають військовослужбовці підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Військова техніка та особовий склад з'єднання були погружені на поїзди – їм їхати в РФ 1,3 тис. км.
- Техніка та озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання Південного військового округу були погружені на залізничній станції Керчі.
- На узбережжі полігону Опук, після маршу на штатній техніці, підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії і Чорноморського флоту погрузилися у великі десантні кораблі.
- Підрозділи Повітряно-десантних військ прибули на аеродром, здійснили завантаження особового складу і відлітають із української землі на батьківщину.
Як повідомляли новини "Сьогодні", очікувана загроза вторгнення Росії начебто і спала, але радіти зарано, оскільки ворог все одно неподалік. Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team пояснила, у чому підвох у відведенні військ РФ від України.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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