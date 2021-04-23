Русский
$ 28,06
33,81
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Криму

Відео дня. Як Росія виводить війська з Криму

23 квітня, 11:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російські військові разом зі своєю технікою залишають українську землю на літаках, залізничних ешелонах і кораблях

Сьогодні Росія почала відводити війська від України. Міністр оборони Сергій Шойгу називає це плановим заходом через закінчення навчань, але, можливо, зіграв роль міжнародний тиск.

Реклама

У Міноборони РФ показали відео, як російські війська забираються з Криму.

В тренді
У Маріуполі чоловік розніс сокирою каси супермаркету через маску – відео (оновлено)
Відео: Минобороны РФ
  • Російські військові разом із технікою здійснюють марші на узбережжя, залізничні станції та аеродроми, де завантажуються на десантні кораблі, залізничні платформи і військово-транспортні літаки.
  • Через залізничну станцію у Феодосії Крим залишають військовослужбовці підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Військова техніка та особовий склад з'єднання були погружені на поїзди – їм їхати в РФ 1,3 тис. км.
  • Техніка та озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання Південного військового округу були погружені на залізничній станції Керчі.
  • На узбережжі полігону Опук, після маршу на штатній техніці, підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії і Чорноморського флоту погрузилися у великі десантні кораблі.
  • Підрозділи Повітряно-десантних військ прибули на аеродром, здійснили завантаження особового складу і відлітають із української землі на батьківщину.

Як повідомляли новини "Сьогодні", очікувана загроза вторгнення Росії начебто і спала, але радіти зарано, оскільки ворог все одно неподалік. Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team пояснила, у чому підвох у відведенні військ РФ від України.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Крим війська РФ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Добрязкали зброєю. Росія почала відвід військ від кордону з Україною (оновлено)
Добрязкали зброєю. Росія почала відвід військ від кордону з Україною (оновлено)Росія
Нова ескалація на Азові: Росія перекрила Керченську протоку
Нова ескалація на Азові: Росія перекрила Керченську протокуРосія
Росія жене на кордон України нові танки, БМП і самохідки: опубліковано відео
Росія жене на кордон України нові танки, БМП і самохідки: опубліковано відеоРосія
США передумали? Американські есмінці знову вирушили в Чорне море
США передумали? Американські есмінці знову вирушили в Чорне мореСША
У Криму немає майбутнього без України – Зеленський
У Криму немає майбутнього без України – ЗеленськийУкраїна
Росія перекинула в Крим військову техніку аж із Забайкалля: відео ешелону
Росія перекинула в Крим військову техніку аж із Забайкалля: відео ешелонуКрим

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти